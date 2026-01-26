Продюсер Дзюник заявил, что Киркоров сознательно избегает Пугачеву

Поэтому певца в 2023 году не было на похоронах у Юдашкина

Филипп Киркоров сознательно избегал возможности встретиться с Аллой Пугачевой, пропустив похороны Валентина Юдашкина. Об этом заявил продюсер Леонид Дзюник, заявив, что поп-король не желал видеть бывшую примадонну.

"Он не хотел с ней видеться. Это я вам говорю, потому что я знаю это лично", – высказался продюсер.

Вместо Филиппа на похоронах модельера присутствовал его отец Бедрос. А поп-король отправил от своего имени венок к могиле друга.

Пугачева, отметил продюсер – единственный человек, в честь которого дважды за вечер звучал гимн по воле первого президента страны Бориса Ельцина и по просьбе самой бывшей примадонны. Прежде она олицетворяла советскую эстраду – а то, что случилось потом, непонятно россиянам. Та, уверен Леонид, испортила жизнь всем родным – дочери и внукам.

"<...> Благо, средний внук её, Дэнни Байсаров, отец забрал его и воспитывает его должным образом. И дочке своей перегадила всю историю жизненную. Ни гастролей, ни выступлений, ничего", – высказался продюсер.

Кстати, поп-король признавался, что в отношениях с Пугачевой был большим подкаблучником – таким и остался. Филипп уверен, что "женщины рулят всем", и такого подхода придерживается до сих пор.