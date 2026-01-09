Киркоров рассказал о самых дорогих подарках, которые он дарил

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров откровенно рассказал о своих самых щедрых жестах и дорогих подарках, которые ему доводилось делать. В очередной беседе с публикой артист без лишней скромности подтвердил репутацию человека, не привыкшего экономить на близких.
Как известно, за звездой давно закрепилась слава невероятно щедрого человека. Певец с этим не спорит и даже поделился, что в его жизни были подарки, стоимость которых исчислялась внушительными суммами.
Как оказалось, любимец публики дарил автомобили зарубежных марок, преподносил бриллианты и дорогие ювелирные украшения. Он также отметил, что в компании никогда не перекладывает расходы на других и принципиально сам оплачивает счета в ресторанах.
В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет
Дроны якобы атаковали важнейший командный пункт, утверждает экс-советник офиса Зеленского