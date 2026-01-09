Киркоров рассказал о самых дорогих подарках, которые он дарил

Артист умеет быть щедрым

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров откровенно рассказал о своих самых щедрых жестах и дорогих подарках, которые ему доводилось делать. В очередной беседе с публикой артист без лишней скромности подтвердил репутацию человека, не привыкшего экономить на близких.

Как известно, за звездой давно закрепилась слава невероятно щедрого человека. Певец с этим не спорит и даже поделился, что в его жизни были подарки, стоимость которых исчислялась внушительными суммами.

Как оказалось, любимец публики дарил автомобили зарубежных марок, преподносил бриллианты и дорогие ювелирные украшения. Он также отметил, что в компании никогда не перекладывает расходы на других и принципиально сам оплачивает счета в ресторанах.