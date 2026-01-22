Наргиз рассказала, как Пугачева назвала ее "дурой"

Получившая "черную метку" в РФ певица рассказала о конфликте с Пугачевой: "Дура"
Наргиз Закирова. Кадр: соцсети
Звезда была под сильным впечатлением от сложившейся ситуации

Некогда популярная в нашей стране исполнительница Наргиз Закирова рассказала о болезненном эпизоде в отношениях с Аллой Пугачевой, который оставил у нее сильный эмоциональный след. Сейчас обе звезды проживают за пределами Российской Федерации, а Наргиз и вовсе получила "черную метку" – запрет на въезд в РФ в течение полувека.

В недавнем интервью певица рассказала, что однажды узнала о разочаровании тогда еще примадонны отечественной эстрады после того, как начала сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым. По словам Наргиз, через общего знакомого – стилиста Алишера – до нее дошло, что "Женщина, которая поет" резко отреагировала на ее профессиональный выбор и сочла решение работать с Фадеевым большой ошибкой.

"Какая же она дура", – таковой была оценка Пугачевой.

Для артистки это стало настоящим ударом, поскольку отношение Аллы Борисовны имело для нее особое значение. Она вспомнила и первую встречу с Пугачевой, которая произошла благодаря тому же Алишеру. Тогда она оказалась в замке именитой звезды в деревне Грязь и едва сдерживала волнение. Общение было недолгим, но произвело на нее сильнейшее впечатление. Закирова неожиданно объявила, что выделяет в своей жизни двух главных женщин – мать и Аллу Пугачеву, и считает последнюю своим кумиром и героем.

Напомним, после начала конфликта России с соседним государством Наргиз резко высказалась против политики российских властей, покинула страну и уехала в Узбекистан. После ряда русофобских заявлений ей был закрыт въезд в нашу страну сроком на 50 лет.

К слову, ранее стало известно, что певица вышла замуж за россиянина.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
