Продюсер: жена Сергея Аморалова могла скончаться после неудачной операции

Стали известны подробности смерти жены солиста "Отпетых мошенников"
Сергей Аморалов. Фото: Барвенковский/commons.wikimedia.org
Один из органов у 44-летней Марии мог не прижиться, предположила Сазыкина

Внезапная смерть 44-летней Марии, жены солиста группы "Отпетые мошенники" Сергея Аморалова, обрастает новыми подробностями. В одном из выпусков "Звезды сошлись" знакомые семьи высказали версию, что смерть могла наступить вследствие неудачной пересадки почки.

Продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что, по слухам, операция все же была проведена, однако орган не прижился.

"Говорили, что вроде бы она ее пересадила, но та не прижилась, из-за этого она ушла из жизни", – поделилась она.

Однако есть и другая версия. Евгений Шахрай, нынешний супруг вдовы Пьера Нарцисса, утверждает, что Мария умерла, так и не дождавшись пересадки – прямо перед операцией, как это ранее случилось с самим выпускником "Фабрики звезд". Мария, с его слов, явилась в клинику и уже приготовилась к операции.

"<...> и резко... Как у Нарцисса, так же ушел", – заявил он.

В начале марта убитый горем Сергей лишь коротко подтвердил смерть жены журналистам, захлопнув перед ними дверь. Друзья вспоминали, что у Марии были серьезные проблемы со здоровьем.

Это не первая трагедия в окружении "Отпетых мошенников". В марте 2022 года умер экс-солист группы Вячеслав Зинуров (Том Хаос). Ему было 50 лет, подробности смерти не раскрывались. 

Источник: "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник

