С какого возраста дети начинают обманывать, выяснили ученые

Многих удивят результаты исследования

Многие взрослые уверены, что ребенок начинает хитрить уже в более осознанном возрасте, когда хорошо говорит и понимает реакцию окружающих. Однако новое исследование показало, что первые признаки обмана появляются гораздо раньше, чем принято думать.

Британские ученые выяснили, что некоторые дети начинают распознавать и использовать обман уже в младенчестве. По данным исследования, к десяти месяцам это умеет делать каждый четвертый малыш, а к полутора годам – уже каждый второй. К трем годам ребенок уже способен придумывать вполне ловкие объяснения и скрывать свои шалости.

В ходе работы специалисты изучили ответы родителей более чем 750 детей из нескольких англоязычных стран. Оказалось, что самые ранние формы детского обмана довольно просты: малыш может спрятаться, сделать вид, что не слышит вопрос, или отрицать то, что только что сделал. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

После двух лет поведение становится заметно сложнее. Дети начинают утаивать правду, искать оправдания, переводить внимание на других и выстраивать целые маленькие схемы обмана. При этом исследователи подчеркивают, что это абсолютно естественный этап взросления и развития мышления.

Ранее ученые назвали популярную ягоду эффективным средством против бессонницы.