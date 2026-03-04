Ученые раскрыли риск проблем с сердцем у взрослых из-за кариеса в детстве

"Сердечниками" в ходе исследования оказались те, у кого были проблемы с зубами еще с давних лет

Кариес и кровоточивость десен в детском возрасте – довольно известная и частая проблема у детей. Многие перестают ее воспринимать всерьез: выпадут молочные зубы – затем отрастут новые. Но датские ученые, исследовав проблему, советуют пересмотреть такой подход

В Копенгагском университете проанализировали информацию примерно полумиллиона человек 1960-1970-х годов рождения. Ученые выявили следующее: у детей с множественным кариесом во взрослом возрасте на 45% были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. А вот у тех, кто страдал тяжелым гингивитом (воспалением десен), показатель оказался еще выше.

Учитывая, что и кариес, и гингивит относятся с хроническим воспалительным процессам, есть основания предположить, что постоянное воспаление в детстве влияет на дальнейшую реакцию организма на подобные процессы.

Эту же гипотезу подтверждают и остальные работы. Так, Всемирная федерация здоровья сердца в своем докладе отметила, что пародонтит провоцирует повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что бактерии из очага воспаления в деснах могут запускать системное воспаление в организме и ускорять развитие атеросклероза, передает портал "Ридлайф.ру".

В основе всего же лежит регулярная гигиена полости рта, контроль употребления сахара и обследование у стоматолога.

