Японские ученые раскрыли главную опасность неправильного прикуса

Неправильное распределение жевательной нагрузки грозит последствиями как для зубов, так и организму в целом

Японские ученые выявили в ходе исследования с участием свыше 17 тыс. пациентов, что перекрестная окклюзия (один из типов неправильного прикуса) повышает риск потери зубов – особенно моляров у людей возрастом от 40 лет.

Специалисты из Университета Тохоку обратили внимание на следующий факт: у людей с таким нарушением риск потери жевательных зубов в 1,14 раза выше, чем у обладателей нормального прикуса.

Перекрестная окклюзия – аномалия смыкания челюстей, при которой зубные ряды пересекаются в горизонтальной плоскости. Зубы одной челюсти перекрывают друг друга: верхние – нижние, или наоборот. Ситуация опасна неправильным распределением жевательной нагрузки.

Ученые подчеркивают, что передняя перекрестная окклюзия ассоциируется с повышенной частотой утраты зубов у взрослых людей. Наличие менее двадцати зубов негативно сказывается на качестве пережевывания, нутритивном статусе (комплексная оценка состояния здоровья человека, отражающая соответствие между поступлением питательных веществ и их расходом – прим. ред.) и общем состоянии здоровья, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Другой, часто встречаемый тип аномалии – передний открытый прикус, который не выявил аналогичную связь с потерей боковых зубов. Это говорит о следующем: различные нарушения прикуса оказывают разное влияние на здоровье зубного ряда.

