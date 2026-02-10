Японские ученые раскрыли главную опасность неправильного прикуса

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Японские ученые выявили в ходе исследования с участием свыше 17 тыс. пациентов, что перекрестная окклюзия (один из типов неправильного прикуса) повышает риск потери зубов – особенно моляров у людей возрастом от 40 лет.
Специалисты из Университета Тохоку обратили внимание на следующий факт: у людей с таким нарушением риск потери жевательных зубов в 1,14 раза выше, чем у обладателей нормального прикуса.
Перекрестная окклюзия – аномалия смыкания челюстей, при которой зубные ряды пересекаются в горизонтальной плоскости. Зубы одной челюсти перекрывают друг друга: верхние – нижние, или наоборот. Ситуация опасна неправильным распределением жевательной нагрузки.
Ученые подчеркивают, что передняя перекрестная окклюзия ассоциируется с повышенной частотой утраты зубов у взрослых людей. Наличие менее двадцати зубов негативно сказывается на качестве пережевывания, нутритивном статусе (комплексная оценка состояния здоровья человека, отражающая соответствие между поступлением питательных веществ и их расходом – прим. ред.) и общем состоянии здоровья, отмечает портал "Ридлайф.ру".
Другой, часто встречаемый тип аномалии – передний открытый прикус, который не выявил аналогичную связь с потерей боковых зубов. Это говорит о следующем: различные нарушения прикуса оказывают разное влияние на здоровье зубного ряда.
Ранее ученые из Дании рассказали об одном природном соединении, которое снижает риск развития кариеса и уменьшает образование налета.
В Белом доме была допущена роковая ошибка
События могли развиваться по совсем иному сценарию