Японские ученые раскрыли главную опасность неправильного прикуса

Японские ученые раскрыли главную опасность неправильного прикуса
Фото: freepik.com
Неправильное распределение жевательной нагрузки грозит последствиями как для зубов, так и организму в целом

Японские ученые выявили в ходе исследования с участием свыше 17 тыс. пациентов, что перекрестная окклюзия (один из типов неправильного прикуса) повышает риск потери зубов – особенно моляров у людей возрастом от 40 лет.

Специалисты из Университета Тохоку обратили внимание на следующий факт: у людей с таким нарушением риск потери жевательных зубов в 1,14 раза выше, чем у обладателей нормального прикуса.

Перекрестная окклюзия – аномалия смыкания челюстей, при которой зубные ряды пересекаются в горизонтальной плоскости. Зубы одной челюсти перекрывают друг друга: верхние – нижние, или наоборот. Ситуация опасна неправильным распределением жевательной нагрузки. 

Ученые подчеркивают, что передняя перекрестная окклюзия ассоциируется с повышенной частотой утраты зубов у взрослых людей. Наличие менее двадцати зубов негативно сказывается на качестве пережевывания, нутритивном статусе  (комплексная оценка состояния здоровья человека, отражающая соответствие между поступлением питательных веществ и их расходом – прим. ред.) и общем состоянии здоровья, отмечает портал "Ридлайф.ру"

Другой, часто встречаемый тип аномалии – передний открытый прикус, который не выявил аналогичную связь с потерей боковых зубов. Это говорит о следующем: различные нарушения прикуса оказывают разное влияние на здоровье зубного ряда.

Ранее ученые из Дании рассказали об одном природном соединении, которое снижает риск развития кариеса и уменьшает образование налета.

Источник: Springer Natuer Link ✓ Надежный источник
По теме

"Это конец": в США сделали зловещее заявление о договоре с Россией

В Белом доме была допущена роковая ошибка

"Вошла бы в Европу". Рассекречен интригующий план Запада на Россию

События могли развиваться по совсем иному сценарию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей