Стоматолог назвал главные ошибки при чистке зубов

Стоматолог назвал главные ошибки при чистке зубов
Фото: unsplash.com
Оказывается, многие делают гигиеническую процедуру неправильно

Даже при регулярном уходе за зубами на них могут появляться кариес, налет и возникать воспаление десен. Это происходит из-за ошибок, которые люди допускают при чистке, рассказал стоматолог Константин Прокопенко. 

Специалист отметил, что многие чистят зубы как попало: используют только горизонтальные движения, не делая при этом круговых и выметающих загрязнения. В результате со временем там начинает образовываться налет. 

"Пациенты часто ограничиваются 30-40 секундами вместо рекомендованных двух минут. Ускоренное махание щеткой не позволяет качественно очистить ни жевательные поверхности, ни тыловые ряды", – указал врач.

По его словам, также россияне нередко пользуются старой щеткой или выбирают неправильную щетину. Это приводит к тому, зубы очищаются от загрязнения некачественно.

Дантист напомнил, что не всегда остатки пищи между зубов получается вычистить с помощью щетки. Поэтому важно пользоваться зубной нитью, ершиками и ирригаторами.

Источник: Лента.ру

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