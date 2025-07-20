Стоматолог назвал главные ошибки при чистке зубов

Оказывается, многие делают гигиеническую процедуру неправильно

Даже при регулярном уходе за зубами на них могут появляться кариес, налет и возникать воспаление десен. Это происходит из-за ошибок, которые люди допускают при чистке, рассказал стоматолог Константин Прокопенко.

Специалист отметил, что многие чистят зубы как попало: используют только горизонтальные движения, не делая при этом круговых и выметающих загрязнения. В результате со временем там начинает образовываться налет.

"Пациенты часто ограничиваются 30-40 секундами вместо рекомендованных двух минут. Ускоренное махание щеткой не позволяет качественно очистить ни жевательные поверхности, ни тыловые ряды", – указал врач.

По его словам, также россияне нередко пользуются старой щеткой или выбирают неправильную щетину. Это приводит к тому, зубы очищаются от загрязнения некачественно.

Дантист напомнил, что не всегда остатки пищи между зубов получается вычистить с помощью щетки. Поэтому важно пользоваться зубной нитью, ершиками и ирригаторами.