Ученые рассказали, как одно природное соединение защищает зубы от кариеса

Этот компонент содержится в человеческой слюне

Ученые из Дании выяснили, что аминокислота аргинин снижает риск развития кариеса и уменьшает образование налета. Результаты исследования приводит Science Daily.

Так, ученые исследовали пациентов с активными кариозными поражениями, изготовив индивидуальные съемные конструкции. На них специально создали условия, благоприятствующие образованию зубного налета. Для имитации воздействия кариеса протезы трижды в день опускали в сладкий раствор.

Воздействие оказалось различным: одну сторону ученые обрабатывали раствором аргинина, а другую – только водой. И спустя четыре дня анализ показал разницу. Участки, обрабатываемые аргинином, были менее подвержены кислоте (именно повышенная кислотность – главный фактор разрушения эмали).

Кислотность повышалась довольно быстро – уже спустя 10-25 минут после контакта с сахаром. В налете сокращалось количество бактерий, которые активно образуют кислоту, и увеличивалась доля микроорганизмов, которые перерабатывают аргинин и нейтрализуют кислотную среду.

Аргинин – естественная аминокислота, которая присутствует в человеческой слюне, поступая с пищей. Ее уже добавляют в ряд зубных паст и ополаскивателей.

