Ученые рассказали, как одно природное соединение защищает зубы от кариеса

Ученые рассказали, как одно природное соединение защищает зубы от кариеса
Фото: freepik.com
Этот компонент содержится в человеческой слюне

Ученые из Дании выяснили, что аминокислота аргинин снижает риск развития кариеса и уменьшает образование налета. Результаты исследования приводит Science Daily.

Так, ученые исследовали пациентов с активными кариозными поражениями, изготовив индивидуальные съемные конструкции. На них специально создали условия, благоприятствующие образованию зубного налета. Для имитации воздействия кариеса протезы трижды в день опускали в сладкий раствор.

Воздействие оказалось различным: одну сторону ученые обрабатывали раствором аргинина, а другую – только водой. И спустя четыре дня анализ показал разницу. Участки, обрабатываемые аргинином, были менее подвержены кислоте (именно повышенная кислотность – главный фактор разрушения эмали).

Кислотность повышалась довольно быстро – уже спустя 10-25 минут после контакта с сахаром. В налете сокращалось количество бактерий, которые активно образуют кислоту, и увеличивалась доля микроорганизмов, которые перерабатывают аргинин и нейтрализуют кислотную среду.

Аргинин – естественная аминокислота, которая присутствует в человеческой слюне, поступая с пищей. Ее уже добавляют в ряд зубных паст и ополаскивателей.

Ранее стоматолог перечислил главные ошибки, которые допускают пациенты при чистке зубов.

Источник: Science Daily ✓ Надежный источник

В Британии опубликовали новый план по Донбассу

Аналитики королевства внимательно следят за развитием событий

"Пора объединиться": Будапешт сделал громкое заявление об Украине

Власти страны подняли важный вопрос

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей