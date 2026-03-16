Галич рассказала о конфликте с Авербухом

Ида Галич. Фото: соцсети
Девушке было неприятно общаться с фигуристом

Звезда социальных сетей Ида Галич призналась, что могла стать участницей популярного шоу "Ледниковый период", однако история закончилась нерадужно – до выхода на лед дело так и не дошло. Особенно девушку расстроило то, что несколько месяцев подготовки оказались напрасными.

Знаменитость рассказала подписчикам, что тренировалась около двух месяцев и серьезно готовилась к участию в проекте. Однако во время работы возникла напряженная ситуация с продюсером и постановщиком шоу Ильей Авербухом. Телеведущая поведала, что между ними произошел жесткий разговор, после которого дальнейшее сотрудничество стало невозможным.

Блогер объявила, что общение с Авербухом оказалось для нее весьма неприятным, мужчина ей даже нагрубил. Поэтому она решила отказаться от участия в проекте. Девушка предпочла покинуть шоу, чтобы не продолжать работу в напряженной атмосфере. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Сам Илья Авербух отреагировал на откровения телеведущей спокойно. Он заявил журналистам, что не считает произошедшее конфликтом и вообще не понимает, о чем идет речь. Продюсер отметил, что в подобных проектах часто бывает так, что некоторые участники проходят подготовку, но в итоге не появляются в эфире.

К слову, ранее Галич рассказала, почему ей сложно похудеть.

Источник: Sport24 ✓ Надежный источник
