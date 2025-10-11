Телеведущая Галич рассказала, почему не может похудеть

Российская телеведущая откровенно призналась, почему не может похудеть
Ида Галич. Фото: соцсети
Лишние килограммы никак не уходят

Телеведущая Ида Галич рассказала в своем Telegram-канале, что после родов сбросить вес оказалось гораздо труднее, чем она ожидала. По словам звезды, грудное вскармливание мешает активному похудению – кажется, что организм "замер" и не реагирует на усилия.

Она призналась, что из-за неприятных обстоятельств уже не рассчитывает на быстрые результаты, хотя сначала надеялась вернуть форму к определенной дате.

Звезда поделилась, что поставила себе цель похудеть к 20 сентября, поскольку должна была принять участие в одном из проектов. Ради этого она строго ограничила питание, убрала из меню сладости, выпечку и фастфуд.

Однако очень быстро знаменитость поняла, что не стоит гнаться за моментальным эффектом. Сейчас, по словам Иды, для нее важнее не идеальные формы, а здоровье и спокойное восстановление после родов, желательно без лишнего стресса и давления.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

