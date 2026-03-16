Глуховский* спешно продал две квартиры в центре Москвы за 210 млн рублей

Писатель-иноагент сильно продешевил

Писатель Дмитрий Глуховский*, признанный иноагентом и приговоренный к заключению в колонии, продал две квартиры в центре Москвы. Чтобы избавиться от недвижимости, ему крайне значительно снизить ценник.

Как сообщает SHOT, речь идет об объектах на Петровке – в нескольких минутах от Кремля. Квартиры площадью 144,6 и 105,6 "квадратов" были приобретены еще осенью 2020-го.

Изначально писатель рассчитывал выручить за них 210 миллионов рублей, однако сделку пришлось провести в ускоренном темпе. В итоге Глуховский* сильно продешевил, обе квартиры ушли за 120 миллионов – почти вдвое дешевле.

Перед продажей Глуховский* переписал недвижимость на мать. У него также остается еще одна квартира в одном из столичных ЖК, которая также оформлена на родительницу.

Кстати, о том, что Глуховский* переписал недвижимость на родственника, сообщалось еще в начале 2024-го. Тогда же стоимость двух квартир в центре столицы оценивалась в 210 миллионов рублей. Речь шла об апартах, которые при объединении образуют жилплощадь с девятью комнатами.

*признан иностранным агентом решением Минюста