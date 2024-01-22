Перепуганный русофоб Глуховский* спасает свои богатства

Перепуганный русофоб Глуховский* спасает свои богатства
Дмитрий Глуховский. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Писатель может быть жестко наказан

Пока российские парламентарии обсуждают законопроект, который позволит строго наказать беглых артистов, распространяющих фейки о Вооруженный силах РФ, перепуганные русофобы пытаются спасти свое имущество. Если документ будет принят, в частности, он позволит конфисковать недвижимость правонарушителей. Писатель Дмитрий Глуховский*, осознавая всю полноту ответственности, уже зашевелился.

Автор литературного проекта "Вселенная Метро 2033" является ярым критиком СВО и российских властей, однако он никогда не стеснялся делать скандальные заявления и в отношении всего народа. Со временем от популярного писателя отвернулись поклонники, а Минюнст РФ признал его иноагентом.

Русофоб ныне не живет на родине, однако в Москве у него осталась роскошная недвижимость. Писатель придумал серую схему, чтобы избавиться от имущества раньше, чем его потенциально конфискуют. В частности, он переписал две смежные квартиры в самом центре столицы на родную мать.

По данным телеграмм-канала SHOT, столичная недвижимость Дмитрия Глуховского* оценивается примерно в 210 миллионов рублей. Речь идет об апартаментах на Петровке, которые при объединении образуют жилплощадь с девятью комнатами.

"Здание в километре от Кремля было построено в 1805 году и известно как доходный дом купца Петра Трындина", – пишет SHOT.

Собственником двух смежных квартир Дмитрий Глуховский* стал в 2020 году. Сейчас его мать пытается продать недвижимость в обстановке строжайшей секретности, через закрытые базы.

Кстати, Алла Пугачева тоже рискует потерять замок в деревне Грязь в случае принятия законопроекта.

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Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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