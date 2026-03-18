Итальянцы не в восторге от произошедшего

Вокруг отмены выступления знаменитой российской танцовщицы Светланы Захаровой в Италии вспыхнул громкий скандал. Организаторы гала-концерта Les Etoiles, на котором должны были выступить звезды мирового балета, признались, что были вынуждены отказаться от ее участия после мощного давления и серии обращений со стороны украинских структур и евробюрократов.

Представители проекта рассказали, что сначала к ним поступило письмо из посольства Незалежной, затем последовали обращения от объединения украинских ассоциаций в Италии.

Но особенно серьезный оборот, по их словам, ситуация приобрела после того, как пришло письмо от зампреда Европарламента Пины Пичиерно. После этого сохранить место балерины в шоу-программе уже было невозможно.

При этом сами представители Les Etoiles не скрывают своего разочарования. Они подчеркнули, что воспринимают случившееся крайне негативно – отмену выхода на сцену российской примы назвали "большим поражением". Искусство в очередной раз оказалось втянуто в политические разборки.

