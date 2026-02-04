Измена Пугачевой: Галкина* заподозрили в предательстве

Юморист стал выглядеть совсем иначе

Вокруг мужа Аллы Пугачевой, юмориста Максима Галкина*, вновь разгорелся бурный скандал. Неожиданная и весьма заметная трансформация внешности, которая не на шутку взбудоражила поклонников и подписчиков, стала также поводом для подозрений в измене.

После публикации новых фотографий в социальных сетях пользователи обратили внимание, что артист кардинально поменял стиль. Хохмач сменил прическу, отрастил бороду и явно стал больше времени проводить в спортзале. Фигура звезды заметно подтянулась, а общий образ приобрел подчеркнуто брутальные черты.

В комментариях все чаще звучит версия о том, что подобные перемены редко происходят просто так. Подписчики предполагают, что артист сознательно работает над новым имиджем, стремясь выглядеть моложе и эффектнее. Пораженные фанаты отмечают, что артист словно сбросил несколько лет, из-за чего тут же появились разговоры о возможных косметологических процедурах и новом бурном романе.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации