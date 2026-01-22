Психолог объяснила внешние перемены у Галкина* желанием оторваться от Пугачевой

Курс рубля
Максим Галкин* обречен на вечную юность – таково психологическое подсознательное восприятие людей. И его недавнее преображение, считает психолог Марианна Абравитова, может быть связано с желанием заявить о себе как о самостоятельном, взрослом человеке.
На одном из недавних роликов комик поразил подписчиков – бородатого и обросшего супруга бывшей примадонны никто не узнал. Многие начали утверждать, что Галкин* напоминает бывшего супруга своей возлюбленной, Филиппа Киркорова.
Возможно, считает психолог, комик-иноагент решил заявить в преддверии 50-летия о себе как о "самостоятельной единице".
"Этот образ, который он выбрал, с его точки зрения, соответствует авторитетности", – поясняет эксперт.
В каждом этносе, указывает Абравитова, бородатый мужчина воспринимается как поживший человек. Борода добавляет весомости и авторитета. И приход к такому образу у Галкина* неспроста.
"На мой взгляд, ему хочется сепарироваться, оторваться от Аллы Пугачевой и заявить о себе как о самостоятельной единице", – высказалась эксперт.
Психолог добавила, что после отъезда из России тот не смог найти своего места. И решил "позаимствовать" образ у Киркорова – успешного и весомого.
Ранее сообщалось, что Галкин* оказался самым дорогостоящим артистом-иноагентом на новогодние праздники.
*признан иноагентом решением Минюста
