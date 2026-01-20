Бородатого Максима Галкина* не узнали в соцсетях после смены имиджа

Артист решился на кардинальные внешние перемены

Максим Галкин* вышел на связь у себя в блоге перед подписчиками: сбежавший иноагент сделал первый за год пост, пригласив зрителей на концерты, приуроченные к его 50-летию. Аудитория не сразу признала обросшего супруга бывшей примадонны, который успел обрасти бородой.

Пользователям Сети бросился в глаза непривычный образ комика. Многие, кстати, не сразу признали Галкина*, который ранее предпочитал обходиться без растительности на лице.

Кстати, кто-то и вовсе сравнил супруга Аллы Пугачевой с ее первым мужем. А другие заподозрили, что тот пародист решил обновить команду стилистов.

"На Киркорова похож становишься...", – пишут подписчики в соцсетях.

В ролике сменивший образ Галкин* в кожаном пальто анонсирует новый концерт. Сейчас он активно гастролирует по Европе, зарабатывая средства для семьи.

Кстати, на новогодних праздниках пародист оказался самым дорогим иностранным агентом: он задрал цену вдвое, решив выступать за 25 млн рублей за один выход на сцену.

Супруга с детьми отмечала праздник дома, а сам Галкин* зарабатывал деньги на сцене. Райдер у артиста солидный – оплата международных звонков, носильщики в аэропорту, роскошный номер, белое вино и многое другое. Комик-иноагент летает вместе со своей командой.

*признан иностранным агентом решением Минюста