Бородатый Галкин* удивил соцсети своим кардинальным преображением

Причину кардинальных преображений никто не озвучивает

Юморист-иноагент Максим Галкин* выложил совсем недавно в соцсетях новый снимок, вновь удивив подписчиков своим преображением. 49-летний супруг опубликовал серию кадров из Нью-Йорка, на которых позирует в Центральном парке.

Главным образом, многих удивила борода, с которой теперь ходит шоумен. Погода выдалась по-настоящему зимней: Галкин* вышел на улицу в теплой серой куртке, шапке и перчатках.

Фолловеры, кстати, признались, что не сразу смогли узнать Галкина*. А все из-за усов и бороды. Правда, причину таких кардинальных преображений возлюбленный бывшей примадонны не озвучивает. Кое-кто даже заподозрил, что шоумен сменил команду стилистов.

Кстати, по версии психолога Марианны Абравитовой, шоумен-иноагент обречен на вечную юность. И недавнее преображение может свидетельствовать о желании Галкина* заявить о себе как о самостоятельном и взрослом человеке. Такой образ, как может считать супруг Аллы Пугачевой, вполне соответствует авторитетности.

*признан иностранным агентом решением Минюста