Галкин* пожаловался на сорванный отдых в Куршевеле из-за сильнейшего пожара

Максим Галкин* рискует экстренно прервать свой отдых в Куршевеле. Причиной стал сильный пожар, который произошел в местном Grandes Alpes Hotel. Из отеля эвакуировали почти 300 человек, сообщает Shot.
С пожаром не могут справиться с ночи. В настоящее время эвакуируют постояльцев с работниками ближайших отелей. Среди них – и сам артист-иноагент, который находится на отдыхе вместе с детьми.
Галкин* находится с сыном и дочерью в Куршевеле уже несколько дней. Комик писал, что готов к "покорению вершин". За время отдыха он успел отдохнуть с дочерью на горнолыжном курорте и посетить с сыном ресторан, отужинав за огромным столом.
Супруг Аллы Пугачевой, пишут СМИ, уже отреагировал на сильнейшее пламя, сообщив об эвакуации людей.
"У нас в Куршевеле пожар. Горит отель. С вечера горит, не могут потушить. Вот такой кошмар", – рассказал Галкин*.
Ранее бородатый комик удивил подписчиков своим преображением, выложив фото из Центрального парка в Нью-Йорке.
*признан иностранным агентом решением Минюста
