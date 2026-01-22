Максим Галкин* повысил стоимость своих корпоративов на 30 тысяч евро

Галкин* задрал ценник на корпоративы на фоне возвращения Пугачевой на сцену
Фото: соцсети
У шоумена-иноагента возросли аппетиты

Максим Галкин* решил повысить ценник на свои выступления на фоне заявленного возвращения на сцену Аллы Пугачевой. Та готова выступать, но за пределами России. Супруг бывшей примадонны также открыт к предложениям, сообщает "Абзац".

Иноагент готов выступать исключительно вне России. При этом локация не играет особой роли. Менеджер Галкина* назвала сумму, которую запрашивает Галкин*.

"Гонорар – 150 тысяч евро на счет Максима. Будет четыре человека на выезде", – сообщила она.

В 2025-м артист запрашивал существенно меньше – на 30 тысяч евро. Вероятно, делают вывод журналисты, аппетиты Галкина* заметно выросли.

В бытовой райдер мужа Аллы Пугачевой входит русская кухня – ему требуется несколько видов пирожков, хрен и горчица. А разогревается Галкин* перед сценой полусухим белым вином.

Известно, что Галкин* остается единственным кормильцем в семье и много времени проводит в гастролях. График расписан у него на два месяца вперед – до конца марта. Еще несколько концертов запланировано до конца марта. В новогодние праздники он оказался самым дорогим артистом-иноагентом.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: "Абзац" ✓ Надежный источник
