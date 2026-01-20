Ведущий "Соловьев Live" Гаспарян признался в жалости к Пугачевой

Ведущий "Соловьев Live" сделал неожиданное признание о Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: АГН "Москва"
Когда-то певица была главной звездой отечественной эстрады

Журналист и ведущий проекта "Соловьев Live" Армен Гаспарян откровенно высказался о бывшей примадонне российской эстрады Алле Пугачевой, которая давно покинула родное государство и пафосно заявляла, что Россия ее "предала". В своем выступлении он признался, что испытывает к певице не злость или раздражение, а жалость.

Свои мысли известный общественник озвучил в одном из выпусков проекта Metametrica. Он отметил, что ситуация, в которой оказалась Пугачева, выглядит настолько трагично, что вызывает сочувствие, поскольку дойти до подобного внутреннего разрыва с собственной страной – тяжелое испытание для любого человека.

Журналист напомнил, что на протяжении десятилетий имя Пугачевой было фактически символом целой эпохи. Она оставалась брендом, вокруг которого формировалась огромная аудитория, и всегда имела преданных поклонников в России.

Теперь же, как отметил Гаспарян, образ певицы кардинально изменился. В общественном сознании она превратилась в символ болезненного и некрасивого разрыва с родной страной.

К слову, ранее о своем отношении к Пугачевой высказался Сухоруков.

Источник: Шоу "Metametrica" ✓ Надежный источник
