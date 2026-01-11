Продюсер Рудченко заявил, что в новой песне Алла Пугачева звучит "как в 90-е"

"Звучит как в 90-е": музыкальный продюсер раскритиковал новую песню Пугачевой
Фото: соцсети
В новом творении бывшей примадонны устаревшее звучание, считает он

Новая песня Аллы Пугачевой стала очередным вызовом, который та бросает России: такое мнение выразил продюсер Сергей Дворцов, оценивший трек, написанный Алексеем Малаховым.

В песне, уточнил Дворцов, говорится, что та не опускает руки и держится, несмотря на внешнее давление. При этом песню продюсер называет "очень властной".

"Уверен, что она залетит в топ-чарты там, где она сейчас находится", – высказался Дворцов.

А вот для Павла Рудченко художественного интереса композиция не вызывала. Та, считает продюсер, словно вернулась к музыкальному звучанию тридцатилетней давности. Текст также не представляет особого интереса. Посыл имеет общечеловеческий характер, а остальное – явный "середнячок".

А ведь подобная аранжировка, отмечает Павел, была актуальна для слушателя уже два-три десятилетия тому назад. С тех пор, судя по всему, музыка певица осталась на том же уровне.

В своей новой песне бывшая примадонна поет о своих скитаниях и беде, которая "стучала в дверь". Подробнее об этой песне ранее писало "Утро".

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
