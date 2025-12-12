Виталий Бородин призвал запретить в России новую песню Пугачевой

Те, кто слушает певицу, поддерживает ее творчество, считает общественник

Новую песню Аллы Пугачевой необходимо запретить, считает руководитель ФПБК Виталий Бородин. Общественник утверждает, что за прослушивания на российских площадках певица может получать ежемесячно минимум 5 млн рублей.

Поэтому, рассуждает Бородин, нужно в принципе ограничить творчество бывшей примадонны в России. Певица продолжает получать за свои песни средства, находясь вдали от страны.

Глава ФПБК добавил, что музыку артистки необходимо в принципе исключить из ротаций на радио и не допустить монетизации. После выхода на радио песня попадет в стриминговые площадки, и певица будет зарабатывать средства в РФ.

"Поэтому ее композиции нужно запретить. А те, кто поддерживает ее творчество, мы считаем, разделяют ее отношение к нашей стране", – проясняет ситуацию Бородин.

Как пишут медиа, автором песни "Давай просто жить" стал Алексей Малахов. А сама песня выйдет на цифровых площадках во второй половине декабря.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Пугачевой, рекомендовав "открыть" глаза на мировые события и прочитать то, о чем пишет итальянский журналист Элизео Бертолази.