Захарова дала совет уехавшей из России Пугачевой

Фото: АГН "Москва"
Дипломат рассказала, какие книжки нужно читать беглым российским звездам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратилась к уехавшей из страны Алле Пугачевой. По ее словам, артистке, как и другим беглым знаменитостям, следует прочитать итальянского журналиста Элизео Бертолази, чтобы наконец "открыть глаза" на происходящие в мире события.

Захарова отметила, что многие покинувшие Россию граждане почему-то думают, что им со стороны виднее, что именно происходит в стране. Она предложила отправить им рукопись, чтобы наконец беглые россияне перестали поучать других и пытаться "вправить мозги" патриотично настроенным гражданам.

"Например, я думаю, что Пугачевой будет эта книга интересна. Пусть почитает", – сказала дипломат.

Представитель МИД уверена, что те, кто сейчас берется нравоучать оставшихся россиян, намерены играть в долгую. Поэтому они делают ставку на различные интервью и соцсети. 

Вместе с этим она выразила мнение, что уехавшие из страны граждане должны изучать работы людей, которые покинули Европу или Украину, опасаясь за собственную жизнь, а не верить всем заявлениям западноевропейских политиков и чиновников.

Ранее Захарова дала оценку нашумевшему интервью Пугачевой.

Источник: ТАСС

