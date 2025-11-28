Пугачева может лишиться участка в Подмосковье из-за незаконного пирса

После истории со скандальной постройкой у певицы возникли проблемы

Российские власти обяжут певицу Аллу Пугачеву демонтировать пирс, который расположен у берега Истры в Подмосковье. В ходе проверки сотрудники Росводресурса установили, что прибрежная территория использовалась незаконно, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, поводом для проверки стало обращение одного из бизнесменов. На месте сотрудники установили, что певица "залезла" на реку незаконным способом. Документ на постройку пирса у нее отсутствуют.

При этом участок относится к землям ООП (особо охраняемым природным территориям – прим. ред.). Разрешенные в их пределах объекты относятся исключительно к рекреационным, с чем строительство пирса в принципе не вяжется.

Дело передали в Генпрокуратуру с требованием изучить документы и лишить певицу права на земельный участок в 2,5 тыс. м2.

После этого, как ожидается, гавань Пугачевой будет выставлена на аукцион, в котором могут принять участие все, кроме несовершеннолетних. Однако торги состоятся лишь после завершения проверки.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Пугачеву и остальных бежавших из России знаменитостей "открыть" глаза на происходящие в мире события и прекратить поучать остальных, пытаясь "вправить мозги" патриотам своей страны.