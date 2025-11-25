Пельш рассказал, как сильно поругался с Пугачевой из-за "Розыгрыша"

Певица сильно опасалась стать героиней юмористического шоу

Телеведущий Валдис Пельш признался, что однажды сильно поссорился с Аллой Пугачевой из-за знаменитого "Розыгрыша": та сильно опасалась, что окажется героем выпуска юмористической программы. Однажды шоумен связался с ней и попросил об услуге: один коллекционер, которого Валдис знал лично, желал бы сделать с ней фотографию для собственного каталога.

Пугачева выразила нежелание, при этом не отвечая категоричным "нет": вместо этого звезда "начала нести какую-то пургу": сообщила, что находится на даче, где живет уже довольно долго. Пельша такие отговорки задели, и он прямо попросил Аллу сказать: "не хочу и все".

Позднее причина выяснилась. Филипп Киркоров поведал ему, что певица была уверена: Пельш будет ее разыгрывать.

Телеведущий вспомнил, как героем "Розыгрыша" оказался Николай Дроздов: тот оказался довольно веселым человеком. А сообщницей команды стала дочь знаменитого ученого-зоолога.

Правда, зрители встали на дыбы и начали называть организаторов "тварями конченными" – из-за обаяния и дружелюбия Дроздова. Впрочем, у самого Валдиса не было доступа к данным о том, кого будут разыгрывать. Влияние на выбор героя и сам ход розыгрыша он не имел.