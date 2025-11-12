Соседов рассказал о планах Пугачевой переехать в самую дорогую страну Европы

"Не Болгария": Пугачева решила перебраться в самую дорогую страну Европы
Фото: соцсети
Болгария для Примадонны оказалась не такой привлекательной

В звездной тусовке расползлись слухи о планах Аллы Пугачевой переехать в уютную и солнечную Болгарию. Однако музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Примадонна могла выбрать совершенно другое место – куда более дорогостоящее.

Соседов, активно критикующий Пугачеву, заявил в беседе с журналистами, что ему не особо интересно говорить о живущей за пределами России певицей. Однако он сомневается, что та готовится к переезду в Болгарию.

Сергей слышал, что исполнительница намерена прикупить себе домик в Швейцарии. Хотя Болгария, безусловно, значимое место для певицы – в далеком 1975-м она заняла там первое место на конкурсе, выступив с "Арлекино".

Разговоры о планах семейства переехать в Болгарию начали появляться в Сети осенью 2025 года. Кипр перестал быть привлекательным для Аллы – место ее гнездышка перестало быть секретом. А слухи, между тем, гласят, что недвижимость в Болгарии уже приобретена.

Сделка купли-продажи якобы была тайной, а особняк обошелся Пугачевой почти в 50 миллионов рублей. Он, конечно, находится в элитном поселке, жители которого могут позволить себе охрану.

После громкого отъезда из России Пугачева жила с детьми и супругом Максимом Галкиным улетела в Израиль. Впоследствии певица решила перебраться на Кипр. А до 2023 года она получала российскую пенсию. Правда, время шло, а живущий за пределами РФ граждане должны раз в год подтверждать, что они живы – посетив консула или приехав в родную страну. Однако, судя по всему, Пугачева этого не сделала.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
