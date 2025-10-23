Пугачева осталась без российской пенсии

Пугачева осталась без российской пенсии
Алла Пугачева. Кадр: соцсети
Звезда давно живет за границей

Бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева осталась без российской пенсии – артистке приостановили выплаты из-за того, что она уже больше года не подтверждает для Пенсионного фонда факт своего существования. Как пишут СМИ, певица, покинувшая страну еще в 2022 году, не проявила желания решить этот вопрос и связаться с российскими дипломатами или официальными структурами.

После отъезда "Женщина, которая поет" сначала жила в Израиле, а затем перебралась на Кипр, где у нее есть недвижимость. До 2023 года она все же получала российскую пенсию. Однако, время шло, а граждане, живущие за границей, обязаны раз в год подтверждать, что они живы. Сделать это можно, приехав в родную страну или посетив российского консула. Однако знаменитость, как отмечают источники, не предприняла ни одного шага.

Теперь выплаты заморожены. А ведь ежемесячная пенсия певицы, по данным разных источников, составляет от 71 до 90 тысяч рублей. Эти суммы были назначены за звания и ордена, выданные на родине.

Но вряд ли отсутствие пенсии сильно тревожит экс-примадонну. Ее старые хиты до сих пор крутятся на стриминговых платформах, и только с прослушиваний она получает, по оценкам экспертов, около пяти–семи миллионов рублей за квартал. В год набегает примерно 28 миллионов. Кроме того, у певицы сохранились серьезные накопления и удачные инвестиции, позволяющие ей жить безбедно.

Финансовые успехи Пугачевой не ограничиваются музыкальной карьерой. По подсчетам Forbes, с 2005 по 2015 год она заработала более 41 миллиона долларов – по нынешнему курсу это свыше трех миллиардов рублей. Эти деньги певица, по слухам, успешно вложила, что дает ей возможность жить на широкую ногу.

К слову, ранее дочка беглой певицы попала в новый скандал.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
