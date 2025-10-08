Пугачева лишилась российского полиса ОМС

Пугачева лишилась российского полиса ОМС
Кадр видео
Артистка не успела обновить документы в срок

Певицу Аллу Пугачеву сняли с учета российской системы обязательного медицинского страхования. Оказалось, что ее полис был аннулирован некоторое время назад. При этом у ее супруга таких проблем нет.

По данным Mash, последнее время Пугачева пользовалось документом в бумажном варианте. С ним она посещала клиники и получала медицинскую помощь в отечественных заведениях. Однако от нее требовалось заменить полис на новый, чего артистка так и не сделала.

В результате ее исключили из системы ОМС. Журналисты отмечают, что произойти это могло из-за двух причин. Первая – была допущена какая-то ошибка, а вторая – случилось несовпадение в учете персональных данных. Например, ФИО, адрес или возраст имели какие-то погрешности. 

При этом сообщается, что если Пугачева все же решит вернуться в Россию и ей потребуется медицинская помощь, отказывать ей не станут. Но после попросят отправиться в страховую компанию и решить бюрократические проблемы с полисом ОМС. Известно, что ее супруг заменил документ вовремя, поэтому таких трудностей у него нет. Более того, юморист встал на учет в центре психического здоровья, бюджетной стоматологии и у терапевта.

Ранее сообщалось, что Галкин* продемонстрировал пренебрежение к Пугачевой на публике.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: Mash
