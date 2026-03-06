Киркоров поддержал позицию Пугачевой по отношению к деньгам

Поп-король выступил с откровенным заявлением

Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров вспомнил слова своей бывшей возлюбленной Аллы Пугачевой о деньгах и признался, что полностью разделяет ее взгляды на финансовое благополучие.

Артист утверждает, что экс-примадонна всегда придерживалась простой, но очень точной философии: человеку нужно иметь ровно столько денежных средств, чтобы никогда не ощущать себя униженным и зависимым. Исполнитель отметил, что для него эта мысль стала своего рода ориентиром, и он полностью согласен с таким подходом к жизни.

"Я категорически согласен с ней в определении того достатка, который должен быть", – подчеркнул звезда.

Он добавил, что для него деньги никогда не были самоцелью и не становились главным мотивом в работе. Артист уверяет, что на протяжении всей карьеры выходил на сцену не ради заработка. Несмотря на то, что профессия приносит ему серьезный доход, большую часть средств он направляет на собственные проекты и развитие. Артист вкладывает деньги в масштабные концертные программы, создание клипов, постановки шоу и различные бизнес-инициативы.

Напомним, отношения двух знаменитостей долгое время оставались одной из самых обсуждаемых историй в российском шоу-бизнесе. Их брак продлился одиннадцать лет и завершился разводом в 2005 году.

