Филипп Киркоров продал трехкомнатную квартиру в центре Москвы ради шоу

Поп-король заявил, что не привык "стоять с протянутой рукой"

Филипп Киркоров решил пожертвовать собственными активами, чтобы сделать яркое и красочное шоу: чтобы покрыть расходы, поп-король продал недвижимость. Жилье было выставлено на продажу еще в декабре 2025 года – ныне объявление снято с продажи.

"Трешка" от певца за 228 млн рублей предлагалась даже в ипотеку (ежемесячный платеж – 1,8 млн рублей в месяц).

В этом доме, отмечает "Светский хроник", у певца имеется еще пентхаус, где он делает ремонт. Филипп планировал его для проведения вечеринок, а трехкомнатную квартиру изначально собирался отдать детям. Но планы, судя по всему, пришлось пересмотреть.

Эта же информация освещалась в одном из выпусков "Ты не поверишь!": певец с гордостью сообщил, что никогда "не стоял с протянутой рукой" и все инвестировал в себя.

"Шоу очень дорогое. Почти 200 миллионов рублей стоит это шоу новое", – сообщил Киркоров.

