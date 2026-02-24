Филипп Киркоров продал трехкомнатную квартиру в центре Москвы ради шоу

Киркоров продал трехкомнатную квартиру в центре Москвы ради шоу
Фото: АГН Москва
Поп-король заявил, что не привык "стоять с протянутой рукой"

Филипп Киркоров решил пожертвовать собственными активами, чтобы сделать яркое и красочное шоу: чтобы покрыть расходы, поп-король продал недвижимость. Жилье было выставлено на продажу еще в декабре 2025 года – ныне объявление снято с продажи.

"Трешка" от певца за 228 млн рублей предлагалась даже в ипотеку (ежемесячный платеж – 1,8 млн рублей в месяц).

В этом доме, отмечает "Светский хроник", у певца имеется еще пентхаус, где он делает ремонт. Филипп планировал его для проведения вечеринок, а трехкомнатную квартиру изначально собирался отдать детям. Но планы, судя по всему, пришлось пересмотреть.

Эта же информация освещалась в одном из выпусков "Ты не поверишь!": певец с гордостью сообщил, что никогда "не стоял с протянутой рукой" и все инвестировал в себя.

"Шоу очень дорогое. Почти 200 миллионов рублей стоит это шоу новое", – сообщил Киркоров. 

Ранее мы рассказывали, почему Киркоров может лишиться личного пирса в Подмосковье.

Источник: "Светский хроник"
По теме

Роковой сговор Британии и Франции — Москва сделала срочное заявление

Европейцы готовы пойти на крайние меры

Один глупый шаг Киева обескуражил европейского полковника

Незалежная допускает стратегические просчеты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей