Кудрявцева рассказала, ка не дождалась парня из армии

В эфире свежего выпуска телепередачи "Звезды сошлись", приуроченного к 23 февраля, Лера Кудрявцева неожиданно поделилась личной историей из юности. Тема службы и ожидания любимого из армии заставила ведущую вспомнить отношения, которые когда-то казались ей вечными.

Она рассказала, что ее горячо любимый молодой человек ушел в армию, и сначала она честно ждала его возвращения. Год разлуки оказался непростым, и со временем в ее жизни появился привлекательный мужчина. В итоге девушка не дождалась избранника и влюбилась в другого.

При этом, как призналась телеведущая, она не решилась сразу сообщить об этом солдату. Она продолжала писать ему романтические письма, чтобы не ранить его раньше времени, а правду открыла уже после его возвращения.

История получила неожиданное продолжение. Эффектная блондинка призналась, что они до сих пор поддерживают связь, несмотря на то, что ее бывший возлюбленный давно женат и воспитывает двоих детей.

По словам звезды, совсем недавно он написал ей сообщение, в котором объявил, что считает ее единственной настоящей любовью своей жизни. Знаменитость сознательно не стала называть его имя, чтобы не создавать проблемы его семье.

