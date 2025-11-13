Гордон шуткой ответила на слухи о ругани и ссоре с Кудрявцевой

Юрист рассказала, что такие отношения с телеведущей у нее длятся уже десять лет

Недавно в Сети расползлись слухи о ругани между Катей Гордон и Лерой Кудрявцевой. А во время выступления (подруги собрали свою музыкальную группу "ЗаVисть") зрителям показалось, что у обеих совершенно не сходятся взгляды.

К примеру, Гордон не поддерживает ЗОЖ и может себе позволить бокал перед выходом на сцену. А вот Лера категорически не приветствует алкоголь. Кудрявцева пообещала, что "бутылек на сцене прилетит Кате в голову" – либо он отойдет кому-нибудь из зрителей.

В беседе с журналистами Катя опровергла новость о разладе с подругой – совместный музыкальный проект в силе, а материал продюсирует Таня Тур. В декабре группа даст сольный концерт в столице. Параллельно Гордон решила развивать свою сольную карьеру

Впрочем, Катя не опровергает информацию о мелких конфликтах с подругой. Они как дружили, так и дружат, постоянно переругиваясь. Однако и такие ссоры заканчиваются примирением. И дружба эта длится уже десять лет. К тому же, Кудрявцева – не тот человек, ссору с которым можно скрыть.

"Терпим" друг друга дальше", – пошутила Гордон.

Кстати, недавно две подруги поругались из-за Анны Седоковой, которая оказалась в непростой ситуации после смерти ее бывшего возлюбленного Яниса Тиммы. У поддерживавшей певицу Леры разошлись мнения с подругой насчет произошедшего. Телезвезда назвала обвинения в адрес экс-участницы "ВИА Гры" не имеющими под собой никаких оснований, а юрист заявила, что ту ждут последствия, если она продолжит защищать Седокову.