Лазарев публично подколол Кудрявцеву за комплименты Шаляпину на НТВ

"Это возраст": Лазарев публично подколол Кудрявцеву за комплименты Шаляпину
Фото: соцсети
Телеведущей досталось от экс-возлюбленного

Звездная телеведущая Лера Кудрявцева заприметила Прохора Шаляпина в одном из выступавших на шоу "Аватар" – в ответ она была удостоена ехидных замечаний от коллеги по цеху Сергея Лазарева.

Экс-возлюбленные работают вдвоем в очередном сезоне шоу. Оба входят в состав жюри. А на премьерном выпуске среди остальных геров сказок и мифов выступил Финист – Ясный Сокол, спевший "Покинула чат" Клавы Коки.

Вот тут ведущая поплыла после обаятельной улыбки аватара. Лера даже начала пророчить ему выход в финал, и обратила внимание, что герой схож по мимике с Прохором Шаляпиным.

Тут же Лазарев обратил внимание, что в поле зрения Прохора всегда оказываются возрастные дамы с состоянием – не смог удержаться от шутки над Кудрявцевой.

"Это уже возраст!" – посмеялся Лазарев.

А присутствовавший в составе жюри Тимур Батрутдинов тоже пошутить: мол, нужно следить, чтобы Шаляпина не потянуло к Лере.

Ранее телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили осыпал Леру комплиментами, вспомнив, как та поначалу была "дурнушкой", однако с годами оттачивала мастерство, сталкиваясь с руганью и критикой во время работы на ТВ.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
