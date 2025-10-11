Менеджер Кудрявцевой прокомментировал заявления о ссоре между ней и Гузеевой

Некоторые утверждают, что звезды повздорили

Менеджер телеведущей Леры Кудрявцевой Табриз Шахиди заявил, что слухи о конфликте между его "подопечной" и Ларисой Гузеевой не имеют под собой оснований. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что никакой ссоры не было, отношения между знаменитостями остаются прежними.

Мужчина отметил, что появившиеся в прессе сообщения – это очередная выдумка. Он добавил, что подобные сплетни не заслуживают внимания, и подчеркнул, что между двумя дивами нет никаких проблем и они продолжают общаться в дружеском ключе.

Поводом для разговоров в СМИ стал предполагаемый конфликт из-за вилл на Бали. Ранее сообщалось, что Гузеева рекомендовала подписчикам инвестиционный проект, связанный с покупкой элитной недвижимости, однако строительство так и не было завершено. В одном из телешоу блондинка выразила мнение, что ее коллега могла быть слишком доверчивой и не заметила возможных мошеннических схем застройщика.

Позже Гузеева ответила на это в соцсетях, намекнув, что ее "оппонентка" сама дружила с человеком, причастным к афере. Несмотря на эти взаимные уколы, утверждается, что никакого настоящего конфликта между телеведущими нет.