Бросил пить и нашел работу: муж Кудрявцевой встал на путь исправления

Бросил пить и нашел работу: муж Кудрявцевой встал на путь исправления
Фото: соцсети
Хоккеист даже снова занялся спортом

Игорь Макаров решил исправиться и завязать с алкоголем. Журналисты сообщили, что спортсмен намерен снова вернуться на лед – он уже приступил к тренировкам и постепенно возвращает потерянную форму. По слухам, хоккеист даже нашел новую работу.

Это произошло вскоре после очередного срыва его супруги Леры Кудрявцевой в соцсетях. Ведущая заявила, что приложила много усилий ради того, чтобы вытащить мужа из алкогольной ямы и у нее не осталось сил. После этого Макаров публично призвал жену замолчать и успокоиться. Такое поведение жестко раскритиковали россияне, а близкий знакомый Кудрявцевой даже предрек ей скорый развод, поскольку вряд ли у знаменитости хватит терпения опять переживать все проблемы с зависимым человеком.

Тем не менее, как пишет "Комсомольская правда", спортсмен все же сумел самостоятельно взять себя в руки. Сейчас он даже сел за руль своего автомобиля, поскольку сумел отказаться от алкоголя.

"Понятно, что крутых контрактов в таком возрасте и форме спортсмен не получит, но хорошо оплачиваемую работу – вполне. Пока контракт не подписан, Макаров не оглашает коллегам детали новой работы", – сказано в статье.

Источник: Комсомольская правда
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