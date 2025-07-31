Бросил пить и нашел работу: муж Кудрявцевой встал на путь исправления

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Игорь Макаров решил исправиться и завязать с алкоголем. Журналисты сообщили, что спортсмен намерен снова вернуться на лед – он уже приступил к тренировкам и постепенно возвращает потерянную форму. По слухам, хоккеист даже нашел новую работу.
Это произошло вскоре после очередного срыва его супруги Леры Кудрявцевой в соцсетях. Ведущая заявила, что приложила много усилий ради того, чтобы вытащить мужа из алкогольной ямы и у нее не осталось сил. После этого Макаров публично призвал жену замолчать и успокоиться. Такое поведение жестко раскритиковали россияне, а близкий знакомый Кудрявцевой даже предрек ей скорый развод, поскольку вряд ли у знаменитости хватит терпения опять переживать все проблемы с зависимым человеком.
Тем не менее, как пишет "Комсомольская правда", спортсмен все же сумел самостоятельно взять себя в руки. Сейчас он даже сел за руль своего автомобиля, поскольку сумел отказаться от алкоголя.
"Понятно, что крутых контрактов в таком возрасте и форме спортсмен не получит, но хорошо оплачиваемую работу – вполне. Пока контракт не подписан, Макаров не оглашает коллегам детали новой работы", – сказано в статье.
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