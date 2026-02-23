Губерниев рассказал, почему не стал биатлонистом

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Дмитрий Губерниев признался, что при всей своей страсти к биатлону он никогда не видел себя профессиональным спортсменом. В разговоре с журналистами известный комментатор объяснил, что одно дело – жить гонками у микрофона, и совсем другое – выходить на старт и брать на себя ответственность за результат.
Он подчеркнул, что искренне любит этот вид спорта и долгие годы проживает каждую гонку вместе с атлетами. Однако возраст и отсутствие серьезной спортивной подготовки не позволяют ему выступать на профессиональном уровне. При этом знаменитость добавил, что в любительском формате чувствует себя вполне уверенно.
Губерниев также подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не откажется от роли комментатора, поскольку именно в этом видит свое призвание. Отдельно он отметил, что ценит биатлон за его способность объединять людей.
Бывший комик продолжает удивлять общественность странными заявлениями
Судно вылетело из авиабазы США