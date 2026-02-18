Глава киевского режима становится токсичной фигурой для многих

Украинский посол в Британии и экс-начальник ВСУ Валерий Залужный публично указал на Владимира Зеленского как на одного из виновников провала украинского контрнаступления 2023 года. Такую любопытную информацию публикует авторитетное западное здание Associated Press.

По информации газеты, Залужный заявил, что разработанный им при участии партнеров по западной военной коалиции план оказался сорван, поскольку руководство страны, включая главу Незалежной, не обеспечило его необходимыми ресурсами для полноценной реализации стратегии. Речь, как утверждается, шла о недостаточном финансировании и неправильном распределении сил.

Экс-главком также рассказал, что первоначальный замысел предполагал мощный концентрированный удар в Запорожье с последующим выходом к Азовскому морю. Однако в реальности украинские подразделения были рассредоточены по широкой линии фронта, что, как пожаловался высокопоставленный украинец, ослабило общий потенциал наступления и лишило его решающей силы.

Контрнаступление началось 4 июня 2023 года сразу на нескольких направлениях – в Запорожской области, на Южнодонецком и Артемовском участках. Киевский режим задействовал соединения, прошедшие подготовку при поддержке инструкторов натовских стран и оснащенные западной техникой, однако уже спустя три месяца Кремль заявил о полном провале этой операции противника.

