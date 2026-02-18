Киев хотят заставить платить по счетам

Еврокомиссия потребовала от Киева отремонтировать трубопровод "Дружба". Брюссель ожидает от Киева предоставленный график ремонта в ближайшее время, сообщает Sky News.

В ЕК уточнили, что не считают в краткосрочном плане отсутствие поставок газа по трубопроводу для Венгрии и Словакии проблемой – обе страны, заявили там, обладают запасами в достаточном объеме. Однако ЕК постоянно контактирует с украинскими властями по поводу сроков восстановления.

Речь идет о ремонте поврежденного участка, из-за которого Венгрия и Словакия лишены поставок российского газа с конца января.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо обвинял Киев в затягивании возобновления трубопровода, считая, что там таким образом пытаются оказать давление на Венгрию ради отказа от противодействия вступлению Украины в Евросоюз. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что отсутствие транзита нефти со стороны Украины носит политический характер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, между тем, выразил согласие со словами Фицо – в Москве так же полагают, что нефть стала предметом шантажа Киева после позиции Венгрии, которая не согласна с членством Украины в ЕС.