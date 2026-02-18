Европа потребовала от Украины отремонтировать подорванный газопровод "Дружба"

Зеленский получил неожиданный удар в спину от Европы
Фото: commons.wikimedia.org
Киев хотят заставить платить по счетам

Еврокомиссия потребовала от Киева отремонтировать трубопровод "Дружба". Брюссель ожидает от Киева предоставленный график ремонта в ближайшее время, сообщает Sky News.

В ЕК уточнили, что не считают в краткосрочном плане отсутствие поставок газа по трубопроводу для Венгрии и Словакии проблемой – обе страны, заявили там, обладают запасами в достаточном объеме. Однако ЕК постоянно контактирует с украинскими властями по поводу сроков восстановления.

Речь идет о ремонте поврежденного участка, из-за которого Венгрия и Словакия лишены поставок российского газа с конца января.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо обвинял Киев в затягивании возобновления трубопровода, считая, что там таким образом пытаются оказать давление на Венгрию ради отказа от противодействия вступлению Украины в Евросоюз. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что отсутствие транзита нефти со стороны Украины носит политический характер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, между тем, выразил согласие со словами Фицо – в Москве так же полагают, что нефть стала предметом шантажа Киева после позиции Венгрии, которая не согласна с членством Украины в ЕС.

Источник: Sky News
По теме

Российские хакеры устроили цифровой ад для ВСУ: использование Starlink под угрозой

Кибергруппа получила доступ к админпанели главного украинского ресурса

"Настоящий враг": в Польше возмутились из-за новости о России

Ситуацию пытаются представить в искаженном виде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей