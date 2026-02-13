Другой возможности у Киева не будет, заявил американский лидер

Владимиру Зеленскому необходимо "двигаться", чтобы не упустить возможность заключить мирное соглашение. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

"Россия желает заключить двигаться, и Зеленскому нужно двигаться. В противном случае он лишится отличной возможности. Он должен двигаться", – высказался американский лидер.

Американский президент многократно высказывался по поводу заключения мирного договора, критически высказываясь в адрес обеих сторон. Хотя сам отмечал в прошлом году, что отказ Украины от переговоров – главная причина, по которой сделки пока нет.

По мнению политолога Дмитрия Родионова, Трамп не станет выходить из мирного трека по Украине, так как использует его для повышения своего политического рейтинга в преддверии выборов в Конгресс. Они состоятся в ноябре 2026 года.

Для Трампа, утверждает политолог, эти выборы являются главными, поэтому он будет искать способ добиться завершения украинского конфликта, которое мог бы использовать "на внутреннем рынке".

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее назвал новые варианты мирной инициативы по Украине попытками "изнасилования" первоначального плана Штатов. Так он отреагировал на изменения в документе, изложенном российской стороне после встречи лидеров России и США в Анкоридже.