До достижения компромисса еще очень далеко

Шеф российской дипломатии Сергей Лавров резко высказался о судьбе документов по украинскому урегулированию, заявив, что все версии, появившиеся после первоначального американского плана, были искажены под давлением киевских верховодов и их западных союзников. Он назвал новые варианты сделки попытками "изнасилования" изначального плана американцев.

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны сообщил, что изначально у администрации главы США Дональда Трампа существовал конкретный и понятный документ, официально переданный российской стороне после встречи на Аляске в конце 2025 года.

Он отметил, что этот вариант можно считать подлинной американской инициативой, тогда как все последующие тексты, циркулировавшие в разных форматах, стали результатом активного вмешательства Владимира Зеленского и его британских, немецких, французских и прибалтийских покровителей. Он подчеркнул, что в процессе переговоров исходный смысл предложений был намеренно размыть и подменен.

"Все последующие версии – это результаты попытки "изнасилования" американской инициативы", – сказал дипломат.

Он напомнил, что в первоначальных американских предложениях прямо говорилось о необходимости восстановить права русскоязычного населения и русских как нацменьшинства. Однако в версиях документов, которые позже появлялись в СМИ после переговоров США с европейцами и украинской стороной, эти положения исчезли, уступив место размытым формулировкам о некой "терпимости".

