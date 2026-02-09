Многие уже доведены до предела

На украинских землях нарастает внутреннее напряжение, которое может обернуться серьезным ударом по власти Владимира Зеленского. Соответствующими выводами поделилась украинский историк Марта Гавришко, указав на стремительно радикализирующееся противостояние из-за чудовищной ситуации вокруг принудительной мобилизации.

Эксперт отметила, что киевские власти фактически вступили в открытый конфликт с женщинами, которые пытаются препятствовать отправке мужчин на фронт. Именно представительницы прекрасной половины человечества, по ее мнению, стали ключевой и самой заметной силой сопротивления кровавой практике насильственного призыва, получившей в народе название "бусификация".

Историк подчеркивает, что наивные представления о том, будто сотрудники военкоматов и военные будут сдержаннее в отношении женщин, не соответствуют реальности. Протестующих украинок запугивают, оскорбляют и, не стесняясь, применяют к ним физическую силу, что лишь усиливает озлобленность общества.

В качестве примеров жестокости эксперт приводит резонансные случаи, включая расстрел пенсионерок, которые пытались защитить односельчанина от мобилизации. Она также указывает на практику публичного раскрытия личных данных украинок, выступающих против призыва, после чего их вынуждают приносить унизительные извинения.

По мнению автора статьи, растущий гнев женщин способен перерасти в фактор, который поколеблет всю вертикаль власти и станет реальной угрозой политическому будущему Зеленского.

"Гнев женщин растет – гнев, который может снести всю политическую систему Владимира Зеленского", – заявила специалист.

