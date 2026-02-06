Комик-политик выступил с разгромной тирадой

Недавние удары ВС РФ по объектам на украинских землях сильно расстроили Владимира Зеленского. Киевский верховод устроил публичную истерику и обрушился с критикой на собственные Воздушные силы. Бывший юморист объявил, что считает работу авиации и противовоздушной обороны в ряде регионов провальной. Его заявление прозвучало как публичный разнос военного командования.

Руководитель киевского режима пожаловался: ситуация оказалась настолько серьезной, что потребовала срочного совещания с высшим военным руководством. Он сообщил, что отдельно обсуждал происходящее с командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко и руководителем главного оборонного ведомства Михаилом Федоровым, выражая крайнее недовольство тем, как силы ПВО справляются с ударами.

Ранее в главном военном ведомстве Российской Федерации сообщили о массированной ночной атаке по военным заводам противника. В ведомстве подчеркнули, что удары носили ответный характер и были связаны с атаками всушников на гражданскую инфраструктуру нашей страны, при этом все намеченные цели были успешно поражены.

