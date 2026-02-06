Зеленский после российских ударов отчитал Воздушные силы Украины

Зеленский закатил публичную истерику после российских ударов
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Комик-политик выступил с разгромной тирадой

Недавние удары ВС РФ по объектам на украинских землях сильно расстроили Владимира Зеленского. Киевский верховод устроил публичную истерику и обрушился с критикой на собственные Воздушные силы. Бывший юморист объявил, что считает работу авиации и противовоздушной обороны в ряде регионов провальной. Его заявление прозвучало как публичный разнос военного командования.

Руководитель киевского режима пожаловался: ситуация оказалась настолько серьезной, что потребовала срочного совещания с высшим военным руководством. Он сообщил, что отдельно обсуждал происходящее с командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко и руководителем главного оборонного ведомства Михаилом Федоровым, выражая крайнее недовольство тем, как силы ПВО справляются с ударами.

Ранее в главном военном ведомстве Российской Федерации сообщили о массированной ночной атаке по военным заводам противника. В ведомстве подчеркнули, что удары носили ответный характер и были связаны с атаками всушников на гражданскую инфраструктуру нашей страны, при этом все намеченные цели были успешно поражены.

К слову, ранее в США сделали срочное заявление по итогам переговоров в Абу-Даби.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Киев крупно опозорился после попытки решить проблему со Starlink

У ВСУ до сих пор трудности с верификацией даже после обращения к Маску

Express: Запад напуган реакцией России на планы ввести войска на Украину

Москва предупредила, что силы "коалиции желающих" станут законной военной целью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей