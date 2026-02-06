Партнеры могут устроить большие проблемы Киеву за громкое заявление

Глава евродипломатии Кая Каллас может выступить против Владимира Зеленского – глава киевского режима ранее дал интервью для France 2, где наговорил "много лишнего", считает военный аналитик из Британии Александр Меркурис.

Спикер уверен, что у Каллас и евродиплломатов "истерика" из-за того, что успел насочинять Зеленский.

"Киев ждет жуткая картина мести", – добавил Меркурис, выразив уверенность, что Зеленскому придется отвечать за свои действия.

Прежде всего, глава киевского режима значительно занизил потери у ВСУ – за четыре года конфликта, говорил он, потери украинской стороны составили якобы 55 тысяч человек среди кадровых и мобилизованных военнослужащих. А "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, достаточно давно превысили 1 млн человек. В декабре 2025-го министр обороны РФ Андрей Белоусов уточнял, что только за год ВСУ потеряли 500 тыс. человек, из-за чего Киев лишился возможности восполнять потери за счет мобилизации.

Ранее Express заявил о тревожной реакции Запада в ответ на возможное введение контингента НАТО на Украину после подписания мирного соглашения. В Москве уточнили, что в таком случае военные силы "коалиции желающих" будут считаться законной военной целью.