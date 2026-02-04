Европейцы начинают трезво смотреть на ситуацию

Заявление официального представителя администрации главы нашей страны Дмитрия Пескова о том, что Москва продолжит спецоперацию до тех пор, пока киевские верховоды не примут необходимые решения, вызвало оживленную и во многом неожиданную дискуссию среди читателей немецкого издания Die Welt. Комментарии под публикацией показали, что в немецком обществе уже достаточно активно звучат призывы к прагматичному подходу и поиску компромиссов.

Многие пользователи отметили, что именно от позиции Киева сейчас зависит дальнейшее развитие событий. По их мнению, Украине необходимо продемонстрировать готовность к переговорам и учесть требования России, поскольку это могло бы значительно ускорить достижение мира, в котором, как считают комментаторы, заинтересованы прежде всего европейцы.

В обсуждениях также прозвучала мысль о том, что инициатива в вопросе переговоров фактически перешла к Владимиру Зеленскому. Часть читателей подчеркнула, что Европе вместе с украинским руководством рано или поздно придется признать интересы России и пойти на компромисс.

Другие участники дискуссии выразили более жесткую позицию, указав, что если Киев продолжит придерживаться прежней линии и не будет готов ни к каким уступкам, переговорный процесс вновь окажется в тупике и закончится провалом.

Дмитрий Песков ранее заявлял, что до тех пор, пока соответствующие решения со стороны Киева не приняты, Россия продолжит СВО.

Ранее в Европе раскрыли подробности войны с Россией.