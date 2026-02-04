Кличко пожаловался на недовольных погодой жителей Украины

Мэр очень недоволен поведением киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко публично высказал недовольство реакцией горожан на происходящее в столице. Он с большим негодованием заметил, что внимание к работе городской власти проявляется лишь тогда, когда погода портится. Мэру очень не нравится, что его не благодарят за солнечные и спокойные дни.

Кличко расстроен тем, что в общественном восприятии именно мэр становится главным объектом критики во время снегопадов, дождей и сильного ветра, хотя при ясном небе и благоприятных условиях жители отчего-то не считают нужным отмечать это положительно.

"Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит", – пожаловался градоначальник.

Заявление прозвучало на фоне тяжелой обстановки в стране, связанной с энергоснабжением. Массовые и продолжительные отключения электроэнергии на Украине начались еще осенью прошлого года, а в середине января власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации.

Сам Кличко не раз подчеркивал, что ситуация с электро– и водоснабжением в Киев близка к критической. Он открыто призывал жителей по возможности временно покидать город, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру и пережить самый сложный период.

