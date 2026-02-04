Кличко пожаловался на недовольных погодой жителей Украины

Кличко устроил публичную истерику: подробности
Виталий Кличко. Фото: European People's Party. EPP Congress 2025 | Valencia | Day 1/wikimedia.org/
Мэр очень недоволен поведением киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко публично высказал недовольство реакцией горожан на происходящее в столице. Он с большим негодованием заметил, что внимание к работе городской власти проявляется лишь тогда, когда погода портится. Мэру очень не нравится, что его не благодарят за солнечные и спокойные дни.

Кличко расстроен тем, что в общественном восприятии именно мэр становится главным объектом критики во время снегопадов, дождей и сильного ветра, хотя при ясном небе и благоприятных условиях жители отчего-то не считают нужным отмечать это положительно.

"Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит", – пожаловался градоначальник.

Заявление прозвучало на фоне тяжелой обстановки в стране, связанной с энергоснабжением. Массовые и продолжительные отключения электроэнергии на Украине начались еще осенью прошлого года, а в середине января власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации.

Сам Кличко не раз подчеркивал, что ситуация с электро– и водоснабжением в Киев близка к критической. Он открыто призывал жителей по возможности временно покидать город, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру и пережить самый сложный период.

К слову, ранее заявление Кремля о спецоперации вызвало неожиданную реакцию в Германии.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

В США рассказали, чем обернутся для Зеленского авиаудары по Украине

Действующий режим уже не способен справиться с масштабным коллапсом

Генсек НАТО выступил в Раде и объявил Киеву плохие новости

Рютте не стал скрывать реальное положение дел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей