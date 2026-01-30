Аналитик Фриман указал на ослабление переговорных позиций Киева

"Ирония войны": Россия и Украина поменялись местами, заявили в США
Ситуация стремительно изменилась

Развитие украинского конфликта все отчетливее показывает, что баланс сил меняется не в пользу Киева. Американский отставной дипломат Час Фриман заявил, что итог противостояния будет определяться на условиях Москвы, поскольку РФ сохраняет стратегическое преимущество, тогда как переговорные позиции Незалежной с каждым днем ослабевают.

Аналитик уверен, что заявления Владимира Зеленского о недопустимости территориальных уступок рассчитаны прежде всего на радикально настроенную аудиторию внутри страны. Он добавил что, придя к власти, политик-комик отказался от собственных предвыборных обещаний и вместо поиска компромиссных решений выбрал путь конфронтации, действуя в русле политики США и НАТО. При этом дипломат напомнил, что изначальной целью Запада было ослабление России и смена власти в Москве, однако результат оказался противоположным.

Ирония ситуации заключается в том, что именно украинское государство сегодня оказалось на грани краха, отметил эксперт. Он охарактеризовал перспективы республики как весьма и весьма мрачные, отметив, что затяжные бои лишь подтачивают ее государственные основы.

"Ирония в том, что цель этой войны, с точки зрения США и НАТО, заключалась в том, чтобы привести Россию к краху и сменить власть. А в итоге Украина встала перед угрозой краха", – отметил специалист.

Дипломат также указал, что риторика украинского руководства демонстрирует оторванность от реального положения дел. В итоге конфликт завершится на условиях, которые будет диктовать Россия, поскольку она сохраняет преимущество, а вот киевский режим, продолжая боевые действия, лишь ухудшает собственное положение, заключил аналитик.

К слову, ранее в Польше закатили истерику из-за одного шага Киева.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
