К Путину обратились с личной просьбой

Россия пошла навстречу просьбе хозяина вашингтонской администрации Дональда Трампа и согласилась временно прекратить огонь по украинским землям. Режим тишины продлится до 1 февраля. Такой важной информацией поделился официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков.

Голос Кремля сообщил, что инициатива исходила лично от главы Белого дома. Несколько дней назад американский лидер обратился к Владимиру Путину с предложением сделать недельную паузу, чтобы создать более благоприятные условия для возможных переговоров. Москва эту просьбу поддержала.

При этом представитель Кремля уточнил, что глава нашей страны не приглашал Владимира Зеленского на переговоры и не выступал с подобной инициативой. Напротив, именно киевский верховод добивался встречи. В ответ Путин дал понять, что Российская Федерация готова к диалогу, но только на своей территории – в Москве.

Комментируя заявления Киева о нежелании идти на компромиссы по Донбассу и Запорожской атомной электростанции, Песков подчеркнул, что реальное положение дел лучше всего отражает ситуация на линии боевого соприкосновения, где российские войска продолжают одерживать победу за победой.

К слову, ранее в США заявили, что Россия и Украина поменялись местами.