Дмитрий Певцов рассказал, какую невестку не примет в семью: "Выгоним"

Для актера отношение к Родине у будущей избранницы сына имеет критическое значение

Дмитрий Певцов признался, что и для него, и для супруги Ольги Дроздовой воспитание будущей невестки имеет критическое значение – важно, чтобы она была патриотом своей страны. Об этом они сообщили на премьере "Дополнительного времени".

Так, супружеская пара в диалоге с журналистами сообщила, что для невестки их наследника будет поставлено всего лишь два условия. Одно из них – наличие патриотизма (для Дмитрия).

Ольга же выдала, что будет против, если в качестве второй половинки сын "приведет в дом мужчину*. А Дмитрий предупредил, что на первой встрече устроит девушке наследника испытание.

"Сначала выгоним, конечно, а потом поглядим", – шутит актер.

Ранее Певцов резко раскритиковал назначение Константина Богомолова и.о. реактора Школы-студии МХАТ, назвав его творчество "богохульством, мерзостью и эпатажем". При этом сам актер отказался брать на себя руководство Школой-студией, заявив, что бразды правления может взять на себя "только выпускник оной", ставший актером и желательно имеющий педагогический опыт.

* – движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ