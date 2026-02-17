Анна Асти назвала причину отъезда из России

Знаменитость поделилась личным

Певица Анна Асти честно рассказала, почему уехала из России. Звезда сообщила, что улетела в Испанию по личным причинам. На просторах интернет-пространства знаменитая исполнительница рассказала, что заграничная поездка связана с планами по расширению семьи – правда, речь идет не о детях, а о лошадях.

Она отметила, что находится в европейской стране в поисках андалузских скакунов, которых хочет приобрести для своего хозяйства. Знаменитость похвасталась, что в будущем она намерена создать собственное ранчо, которое станет местом притяжения как для любителей, так и для профессионалов конного спорта.

Знаменитая артистка призналась, что мечтала о собственной лошади еще с детских лет, но осуществить это желание смогла лишь в 2025 году. Сейчас у нее уже 12 лошадей и один пони, и останавливаться на этом она не собирается.

К слову, ранее знаменитость прокомментировала слухи о своем психическом расстройстве.